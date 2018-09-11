В приднестровском селе с промежутком в несколько часов произошли сразу два пожара

Оба случились по причине короткого замыкания электропроводки.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, около полудня на территории одного из частных домовладений по улице Котовского в селе Екатериновка Каменского района вспыхнул навес для хранения сена. Изоляция проводов, закреплённых вдоль металлического корпуса, протёрлась в результате длительной эксплуатации. Из-за повреждения электропроводки возникло замыкание. Искры попали на сухую траву. Огнеборцев вызвали очевидцы.

Сотрудникам СВПЧ-6 потребовалось около часа на ликвидацию возгорания площадью 39 квадратных метров. Пламенем уничтожены бензокоса и 100 тюков, наполненных сухостоем. Частично повреждён мотоблок.

Хозяин имущества, пытаясь самостоятельно справиться с огненной стихией, получил ожоги I и II степеней. Пострадавший госпитализирован в Каменскую центральную районную больницу. Материальный ущерб составил около 4 000 рублей ПМР.

Второй случай произошёл на улице Горького примерно в 22:00. Загорелся нежилой частный дом. Пожар заметили супруги, время от времени присматривающие за двором. Они же и вызвали службу спасения по номеру «101».

Огнеборцам, которые за час ликвидировали возгорание, удалось не допустить распространение огня на всё жильё. Пламенем повреждены мебель, бытовая техника, два окна и двери. Закопчены стены комнат.

Выясняя обстоятельства произошедшего, специалисты Госпожнадзора обратили внимание на то, что проводка была выполнена непрофессионально. При возникновении короткого замыкания искры попали на диван. Материальный ущерб составил 1050 рублей ПМР.

По данным фактам проводятся разбирательства.