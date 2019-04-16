В Приднестровья целая семья отравилась угарным газом после использования колонки

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Муж и жена, а также их сыновья 4-х и 8-ми лет госпитализированы в Приднестровье. Пострадавшие отравились продуктами горения из-за длительного использования газовой колонки. Несчастный случай произошёл в квартире на третьем этаже дома, расположенного на улице Фрунзе села Суклея.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, около 10-ти вечера семья готовилась ко сну. Сначала выкупались дети, потом – взрослые. Неожиданно все почувствовали недомогание. Плохое самочувствие, в частности, появление рвоты, родители связывали со съеденным накануне мороженым. Потом наступили обмороки. Прежде, чем потерять сознание, 38-летний глава семьи успел вызвать скорую помощь.

Уже установлено, что газовый прибор работал более часа. Вентиляционная система в оконном проёме была отключена, однако форточка для проветривания – открыта.

На данный момент известно, что пострадавших перевели в отделение пульмонологии.