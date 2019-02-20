В Приднестровье злоумышленники совершали “набеги” на склады и дома и грабили их

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С заявлением о повреждении имущества 13 февраля в милицию обратился руководитель сельскохозяйственной фирмы. Предприниматель сообщил, что ночью на одном из складов злоумышленники проломили оконный проём, заложенный бутом.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей города 29 и 37 лет, оба ранее судимы. Со склада они похитили детали разукомплектованного сварочного аппарата, куски медного кабеля разной длины и диаметра. Украденное сдали в пункт приёма цветного металла. Часть медной оплётки изъята.

Также обнаружено и изъято имущество, похищенное сообщниками из двух частных домов. Злоумышленники знали, что хозяева находятся за пределами республики. В чужом жилье воры побывали несколько раз. Уходя, они унесли с собой алюминиевую посуду, кофемолку, несколько бутылок спиртного и другие личные вещи.

Территориальным УСК в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.