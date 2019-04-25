В Приднестровье женщина получила крупный штраф за кражу двух кустов роз

В Приднестровье женщина получила крупный штраф за кражу двух кустов роз

При выкапывании кустов роз была поймана с поличным 59-летняя жительница Григориополя. За этим занятием её застала случайная прохожая и вызвала наряд милиции. Злоумышленница, будучи в алкогольном опьянении, успела выкопать лопатой 2 куста растений.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, стало известно, что нарушительница порядка проживает в одном из домов на этой же улице. Она распивала спиртные напитки с подругой, потом решила «обзавестись бесплатно розами». Сумма ущерба устанавливается.

За «бесплатные» розы правонарушительнице всё же придётся заплатить. Она будет привлечена к административной ответственности, ей грозит штраф свыше 4 000 приднестровских рублей.

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