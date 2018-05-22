В Приднестровье бабушка и внучка отравились угарным газом от костра

В реанимационное отделение Центральной районной больницы были госпитализированы 62-летняя женщина и двухгодовалый ребёнок, которым был установлен диагноз «Отравление продуктами горения».

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, поражение дыхательных путей пациентки получили во время воспламенения деревянного навеса на территории частного дома. Сжигая мусор внутри сгораемого шатра, хозяйка оставила костёр без наблюдения. Ветром горящие угли разбросало по открытой деревянной постройке. Вызвав пожарных, женщина попыталась сбить пламя самостоятельно, но, надышавшись дымом, почувствовала недомогание. В этот момент рядом с ней находилась малолетняя внучка.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники СВПЧ-9 ликвидировали очаг возгорания в считанные минуты. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. Ведётся проверка.