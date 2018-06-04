В Приднестровье застолье закончилось для пенсионера госпитализацией

В травматологическом отделении ЦРБ проходит лечение 72-летний рыбничанин. У него диагностирован перелом правого бедра.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, телесные повреждения мужчина получил, находясь у себя дома. Он распивал спиртные напитки со знакомым молодым человеком.

На почве внезапно возникшей неприязни 33-летний гость, поссорившись с хозяином, ударил его по ноге. Затем скандалист разбил несколько стёкол на веранде и покинул жильё пострадавшего. Последний не сразу обратился в больницу, а лишь спустя неделю, когда боль стала нестерпимой.

По заявлению пожилого горожанина ведётся разбирательство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый даёт показания.