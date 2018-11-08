В Приднестровье зарегистрировано 4 аварии за один день

По данным ГАИ, за минувший день в Приднестровье были зафиксированы 4 аварии. 8 автомобилей получили повреждения, однако человеческих жертв удалось избежать.

В столице ПМР столкнулись иномарка и мотоцикл. Совершая поворот, водитель легковушки Mazda не уступил дорогу движущемуся прямо мотоциклисту, в результате чего произошло ДТП.

Ещё один водитель Mercedes не рассчитал расстояние для безопасной езды и врезался в автомобиль Toyota. Похожая авария произошла и вечером, когда столкнулись два автомобиля Mercedes.

Ещё одно ДТП произошло в Дубоссарах. На этот раз подвыпивший водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в автомобиль Volkswagen.

По всем указанным инцидентам проводятся служебные проверки, сообщает mvdpmr.org.