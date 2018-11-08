В Приднестровье зарегистрировано 4 аварии за один день

В Приднестровье зарегистрировано 4 аварии за один день

По данным ГАИ, за минувший день в Приднестровье были зафиксированы 4 аварии. 8 автомобилей получили повреждения, однако человеческих жертв удалось избежать.

В столице ПМР столкнулись иномарка и мотоцикл. Совершая поворот, водитель легковушки Mazda не уступил дорогу движущемуся прямо мотоциклисту, в результате чего произошло ДТП.

Ещё один водитель Mercedes не рассчитал расстояние для безопасной езды и врезался в автомобиль Toyota. Похожая авария произошла и вечером, когда столкнулись два автомобиля Mercedes.

Ещё одно ДТП произошло в Дубоссарах. На этот раз подвыпивший водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в автомобиль Volkswagen.

По всем указанным инцидентам проводятся служебные проверки, сообщает mvdpmr.org.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md