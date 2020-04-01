В Приднестровье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса

В Приднестровье зарегистрирована вторая смерть от коронавируса

Пришла биопроба женщины, которая умерла в Слободзейской ЦРБ. У неё подтвердили COVID-19.

Это вторая жертва коронавируса в Приднестровье. 59-летнюю жительницу Слободзеи с подозрением на COVID-19 доставили в госпиталь. У неё была двусторонняя пневмония и сахарный диабет. Её сразу подключили к аппарату ИВЛ. Позавчера вечером женщина скончалась. Анализы на коронавирус отправили на исследование, и сегодня они подтвердились.

Ранее от коронавируса скончалась 55-летняя тираспольчанка.

Таким образом, общее число летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, выросло до 5.

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