В Приднестровье зарегистрирована третья смерть от коронавируса

В Приднестровье зарегистрирована третья смерть от коронавируса

В Приднестровье была зарегистрирована третья смерть от коронавируса. Жертвой стала 27-летняя девушка из Тирасполя. 

Её биопробы вчера дали положительный результат. Тираспольчанка находилась в тяжёлом состоянии. У неё была почечная недостаточность и двухсторонняя пневмония, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Таким образом, общее число летальных исходов от коронавируса в Республике Молдова выросло до 10.

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