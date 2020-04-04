В Приднестровье зарегистрирована третья смерть от коронавируса

0

В Приднестровье была зарегистрирована третья смерть от коронавируса. Жертвой стала 27-летняя девушка из Тирасполя.

Её биопробы вчера дали положительный результат. Тираспольчанка находилась в тяжёлом состоянии. У неё была почечная недостаточность и двухсторонняя пневмония, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Таким образом, общее число летальных исходов от коронавируса в Республике Молдова выросло до 10.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.