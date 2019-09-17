В Приднестровье закрываются спасательные станции

В Приднестровье закрываются спасательные станции

В этом году за время купального сезона спасатели уберегли от гибели восемь человек. Среди них – пять несовершеннолетних. Вчера был последний день, когда ещё можно было отдохнуть на пляже под присмотром.

Уже сегодня спасательные станции по всему Приднестровью завершат свою работу. Помещения освободят от документации и обесточат. Специалисты проверят инвентарь, проведут техническое обслуживание плавсредств. До начала следующего купального сезона оборудование будет находиться в отведённых для хранения помещениях.

Отдыхающим на берегу водоёмов специалисты рекомендуют всегда помнить о мерах безопасности.

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