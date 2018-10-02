В Приднестровье загорелся дом, построенный более 100 лет назад: пожилой хозяин получил ожоги 2 и 3 степени (ФОТО)

ЧП случилось в частном домовладении села Большой Молокиш. Около 9 утра вспыхнула деревянная балка над печью. Пока 81-летний хозяин жилья пытался тушить огонь самостоятельно, его супруга вызвала пожарных.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, справиться с огненной стихией престарелому мужчине оказалось не под силу, он получил ожоги обеих голеней II и III степеней. Бригада скорой помощи доставила его в Центральную районную больницу. Пациент проходит лечение в отделении гнойной хирургии.

За четверть часа пожарные ликвидировали пламя. Площадь возгорания составила 4 кв. м. От высокой температуры обвалилась часть потолка. Причиной пожара стало нарушение Правил эксплуатации печи на твёрдом топливе. Также выяснилось, что саманный дом был выстроен более 100 лет назад, балки ссохлись, в результате чего могли легко воспламениться.

Ещё одно возгорание частного домовладения произошло в селе Незавертайловка. О случившемся в пожарную службу сообщили соседи. В момент ЧП хозяева жилья спали, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. Пожарные разбудили и вывели людей из дома, затем принялись за ликвидацию воспламенения.

В ходе разбирательства выяснилось, что причиной возгорания стало нарушение Правил эксплуатации дымохода. Из трещин искры попали на камышовую крышу. Площадь пожара составила 60 кв. м. Пострадавших нет.

Органы правопорядка проводят расследование.