В Приднестровье задержан вор-рецидивист: в его доме нашли склад украденных вещей

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Сотрудниками уголовного розыска задержан ранее неоднократно судимый 43-летний житель Слободзеи, подозреваемый в совершении ряда краж.

По данным МВД Приднестровья, в ночь на 2 февраля из гаража 49-летнего горожанина пропали электроинструменты. Материальный ущерб составил 1 750 приднестровских рублей. Установлено, что вор проник в помещение через незапертое металлопластиковое окно.

5 февраля с заявлением о краже в милицию обратилась жительница села Карагаш. Потерпевшая сообщила, что ночью в гараже, прилегающем к её домовладению, побывал непрошеный гость. С собой он унёс автомобильное зарядное устройство, шлифовальную машинку, сварочный аппарат, электролобзик, шуруповёрт, два пластиковых контейнера с саморезами и шурупами. Из припаркованного возле гаража автомобиля Mersedes вор похитил автомагнитолу. Сумма материального ущерба превысила 8 000 приднестровских рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъято по месту жительства мужчины. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.