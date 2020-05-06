Предприимчивая гостья обчистила дом знакомого более чем на тысячу евро (ФОТО)

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Романтический ужин с употреблением спиртного прошёл в тёплой обстановке, но завершился кражей.

Инцидент произошел в Незавертайловке. Когда хозяин дома уснул, гостья решила прибраться. Заодно аккуратно сложила в рюкзак фен для волос, ноутбук, флаконы с парфюмерией, два мобильных телефона, обёрнутых фольгой, чтобы блокировать исходящие сигналы. На такси она уехала с чужим добром на общую сумму более 20 тысяч приднестровских рублей (более чем тысяча евро – прим. ред.) сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На утро 28-летний хозяин жилья не обнаружил ни приглашённой дамы, ни своего имущества. Потерпевший обратился в милицию. Оперативники сразу установили личность и местонахождение 21-летней подозреваемой и задержали её. Похищенное обнаружили по месту жительства. В милиции молодая особа призналась, что часть краденого намеревалась продать, а кое-что планировала оставить себе.

По факту хищения решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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