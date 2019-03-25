В Приднестровье задержали “гастролёра” из Краснодара, промышлявшего кражами

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Оперативники задержали жителя Краснодарского края, подозреваемого в краже денежных средств у 79-летнего тираспольчанина.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, пенсионер обратился в милицию и рассказал, что двое молодых людей на одном из рынков города предложили ему купить строительный электроинструмент. Для проверки рабочего состояния техники продавцы пришли домой к пожилому человеку, а заодно и помогли ему донести нелёгкую покупку. В квартире мужчина достал деньги из тайника и расплатился с незнакомцами. Остаток средств положил на то же место. Пока один из продавцов отвлёк внимание хозяина, попросив у него стакан воды, другой похитил из укромного места все сбережения пенсионера. Материальный ущерб превысил 30 000 приднестровских рублей. После кражи сообщники выехали за пределы Приднестровья.

В тот же день сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и тот факт, что оба мужчины вместе со своей большой цыганской семьёй прибыли в Республику Молдова из Краснодарского края РФ. Зарабатывали на перепродаже дешёвых электроинструментов китайского производства по завышенным ценам. В Приднестровье приезжали на арендованных в Кишинёве автомобилях. Жертвами злоумышленников становились, как правило, пожилые люди. С начала года зарегистрировано несколько подобных фактов в Тирасполе, а также в городе Рыбница. Милиция проводит мероприятия, направленные на задержание остальных фигурантов.

В совершении кражи 26-летний мужчина признался. В настоящее время он задержан.