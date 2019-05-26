В Приднестровье задержали автовора, попавшего в ДТП после угона

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24 мая в дежурную часть поступил звонок от 35-летней тираспольчанки. Женщина сообщила, что, пока она гостила у своей матери в селе Фрунзе, со двора домовладения был угнан автомобиль марки Volkswagen Passat.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пропавший автомобиль обнаружили в другом конце города, въехавшим в забор чужого домовладения. Угонщик с места ДТП скрылся.

Спустя несколько часов по подозрению в совершении преступления был задержан 27-летний житель посёлка Первомайск. Как стало известно, накануне вечером злоумышленник выпивал с приятелем, а по пути домой угнал чужой автомобиль. На окраине населённого пункта пьяный водитель не справился с управлением и врезался в забор.

Мужчина дал признательные показания. По факту угона проводится разбирательство.