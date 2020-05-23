В Приднестровье за неделю произошло более 30 ДТП

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С 15 по 21 мая в Приднестровье зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий. Один человек пострадал.

16 мая в Парканах у арки водитель автомобиля Toyota при повороте налево не убедился в безопасности манёвра и совершил наезд на велосипед. В результате ДТП велосипедист с переломом бедра был госпитализирован в отделение травматологии Бендерской городской больницы.

За неделю сотрудники ГАИ выявили 27 фактов управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения. В Рыбнице – 10, в Тирасполе и Слободзее – по 4 факта, в Бендерах, Григориополе и Каменке – по 3 случая.

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