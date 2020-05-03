В Приднестровье за минувшую неделю случилось семь пожаров

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В период с 24 по 30 апреля в Приднестровье произошло 7 пожаров. К счастью, в результате возгораний никто не пострадал.

Одно возгорание зафиксировано на территории города Бендеры, два – в Слободзейском районе (в Незавертайловке и Первомайске), три – на территории Григориопольского района (в сёлах Бычок, Малаешты и Шипка), одно в селе Новая Михайловка Рыбницкого района. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 17 административных протоколов, сообщили в пресс-центре МВД ПМР.

Всего же за минувшую неделю на территории Приднестровья зарегистрировано 153 заявления и сообщения о преступлениях. По 115 из них в течение суток установлены подозреваемые лица. Зафиксированы один грабёж и 28 краж. Выявлено и задокументировано 10 фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, передаёт novostipmr.com.

Правоохранителями разысканы 7 граждан, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Госавтоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами 15 водителей, которые были в состоянии опьянения.

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