В Приднестровье вводят штрафы за отсутствие на домах адресных табличек

В Приднестровье вводят штрафы за отсутствие на домах адресных табличек

На сегодняшний день установленные требования по оборудованию адресными табличками частных домовладений и зданий выполняются не в полном объёме. На многих сооружениях таблички либо отсутствуют, либо нуждаются в замене. Как пишет пресс-служба МВД ПМР, сотрудники милиции проводят рейды, чтобы привлечь нарушителей к административной ответственности.

На территории ПМР уполномоченные органы муниципальной власти, а также все юридические и физические лица, независимо от их правового статуса и форм собственности, обязаны обеспечить комплекс мер, направленных на установку указателей адресных табличек. Знаки должны содержаться в исправном состоянии и чистоте, – отметил инспектор карантинно-экологического отделения УВД города Тирасполь Виктор Штыбен.

В случаях нечитабельности табличек правоохранители оформляют официальные предписания на устранение недочётов. Исправить ситуацию можно в течение трёх рабочих дней, далее следует штраф. Максимальный размер штрафа для граждан составляет порядка 1000 приднестровских рублей, для должностных лиц – более 3,5 тысяч рублей.

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