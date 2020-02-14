В Приднестровье введён запрет на вывоз древесины и изделий из неё

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Сегодня лидер Приднестровья Вадим Красносельский подписал указ, запрещающий вывоз древесины и изделий из неё.

Классификация в товарных позициях Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности следующая:

4401 – Древесина топливная в виде брёвен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде брёвен, брикетов, гранул или в аналогичных видах;

4403 – Лесоматериалы необработанные, с удалённой или неудалённой корой или заболонью или грубо брусованные или небрусованные;

4404 – Древесина бондарная; брёвна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заострённые, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтёсанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина.

Данный нормативно-правовой акт подписан в целях сохранения на территории Приднестровья лесов, являющихся достоянием народа, а также в целях охраны окружающей природной среды, передаёт novostipmr.com.