В Приднестровье вторые сутки разыскивают пропавшую девушку

В Приднестровье вторые сутки разыскивают пропавшую девушку

Григориопольским РОВД разыскивается без вести пропавшая Анна Лупашко 1997 года рождения. Днём 29 июля Анна ушла из детского сада «Золотой петушок», где работает помощником повара. До настоящего времени место её нахождения неизвестно, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 20-25 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения. Волосы тёмного цвета. Глаза карие. Была одета в платье, верх – светло-розового цвета, низ – в черно-белую полоску. Была обута в шлёпанцы чёрного цвета.

Особые приметы: шрам на животе. Отсутствует передний верхний зуб. На запястье левой руки – татуировка в виде знака бесконечности.

При себе девушка имела мобильный телефон марки Samsung в корпусе фиолетового цвета, салатовые наушники.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лупашко Анны Руслановны, просят позвонить по телефонам: 102, (210) 3-29-80, 3-23-65, (533) 8-15-29.

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