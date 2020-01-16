В Приднестровье впервые пройдёт профилактическая операция “Шок”

В Приднестровье впервые пройдёт профилактическая операция “Шок”

Сотрудники автоинспекции будут демонстрировать всем нарушителям ПДД шокирующие кадры с мест дорожных трагедий.

В Приднестровье впервые пройдет профилактическая операция «Шок». Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, шокирующие кадры с мест дорожных трагедий сотрудники автоинспекции будут демонстрировать всем нарушителям Правил дорожного движения. Основная цель – достучаться до автолюбителей и пешеходов, показав им, чем оборачивается пренебрежение Правилами, отмечают в ведомстве, передаёт novostipmr.com.

Согласно данным Управления автоинспекции МВД Приднестровья, значительное количество дорожно-транспортных происшествий происходит по вине нетрезвых водителей и пешеходов. За прошедший год зарегистрировано 17 ДТП, которые спровоцировали пьяные водители. Шесть человек погибли, 13 получили травмы различной степени тяжести. Четыре человека пострадали в дорожных авариях, произошедших из-за пешеходов, находившихся в состоянии опьянения.

К наиболее распространённым причинам ДТП также относят нарушение правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение требований дорожных знаков и нарушение правил маневрирования.

Профилактическая операция стартует 16 января в Дубоссарах.

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