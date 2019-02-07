В Приднестровье вор-рецидивист позарился на спиртное и дублёнку

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За помощью в правоохранительные органы обратился 48-летний житель Каменки. Хозяин нежилого домовладения сообщил, что у него пропали несколько бутылок спиртного, машинка для стрижки волос, сварочный аппарат, электрочайник и мужская дублёнка. Кража была совершена в период с 2 января по 2 февраля.

В ходе оперативных мероприятий милиционеры установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний мужчина без определённого места жительства, ранее неоднократно судимый за кражи, пишет mvdpmr.org.

Известно, что злоумышленник проник в дом через незапертое окно ванной комнаты. Сварочный аппарат и машинку для стрижки мужчина разобрал, чтобы извлечь детали из драгоценных металлов, а спиртное успел выпить.

Часть имущества изъята и возвращена владельцу. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.