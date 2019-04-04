В Приднестровье вор явился с повинной, когда узнал, что правоохранители вышли на его след

В Приднестровье вор явился с повинной, когда узнал, что правоохранители вышли на его след

О пропаже ноутбука марки Samsung 24 марта в милицию заявил 40-летний житель села Парканы. При каких обстоятельствах исчезла оргтехника, мужчина толком объяснить не смог. Рассказал только, что накануне у него дома компания молодых людей распивала спиртные напитки.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в результате оперативно-розыскных мероприятий спустя неделю сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенный ноутбук. Его новый владелец пояснил, что купил компьютер с рук несколько дней назад. Вскоре была установлена и личность продавца.

Узнав о том, что милиционерам известны все обстоятельства преступления, 26-летний подозреваемый сам пришел в милицию и сознался в содеянном. Как выяснилось, он дождался, пока хозяин уснёт, и похитил чужое имущество.

По факту кражи проводится доследственная проверка.

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