В Приднестровье водолазы провели очистку русла Днестра

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Стёкла, коряги, камни и даже металлический лом – такое «богатство» очень часто встречается в Днестре. В скоплении опасных предметов виноват не только человек. Водная среда загрязняется и в период половодья: течение прибивает мусор к берегам.

По данным mvdpmr.org, летом купание становится рискованным даже в отведённых местах. В связи с этим водолазы снова проверили русло реки от Каменки до Слободзеи. Из мутной воды специалисты извлекли острые и опасные предметы в акватории девяти организованных пляжей Приднестровья.

Однако не стоит забывать, что река Днестр весьма неспокойна и коварна. На некоторых участках пляжей образовались ямы глубиной от 3 до 5 метров из-за подъёма воды. Во многих местах дно Днестра покрыто илом. Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют соблюдать осторожность во время купания, отдыхать на пляжах, охраняемых спасателями.

Напомним, что за период купального сезона в Приднестровье утонули шесть человек: они находились на необустроенных участках побережья.