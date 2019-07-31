В Приднестровье водитель выехал на встречку и спровоцировал аварию (ФОТО)

В Приднестровье водитель выехал на встречку и спровоцировал аварию (ФОТО)

Управляя автомобилем Toyota, 29-летний житель села Незавертайловка выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Seat Alhambra.

Как пишет mvdpmr.org, телесные повреждения получили два человека. У водителя Toyota – травмы головы, ушибы и ссадины передней поверхности коленных суставов. У 80-летней пассажирки Seat, которая в момент столкновения находилась на заднем сиденье, – вывих бедра, перелом кисти со смещением, а также множественные ссадины голеностопного сустава и подбородка.

По факту ДТП проводятся проверки. Автомобили помещены на штрафстоянку.

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