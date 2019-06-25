В Приднестровье во время семейного отдыха едва не погибла 7-летняя девочка

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На берегу Кучурганского водохранилища, в районе СОТ «Лиманский» села Незавертайловка, 49-летний житель села Парканы с двумя детьми – 7-летней дочерью и сыном 10-ти лет – отдыхал в компании с приятелями. Дачники оборудовали небольшой пляж в 300-ах метрах от насосной станции.

Когда отец вышел на берег, дети оставались в лимане. Спустя некоторое время мужчина обнаружил дочь лежащей на воде лицом вниз. Вытащив ребёнка на сушу, стал оказывать первую медицинскую помощь. Девочка пришла в сознание, передаёт пресс-служба mvdpmr.org.

В Днестровской городской больнице маленькой пациентке была оказана необходимая помощь, и в стабильном состоянии её передали в Республиканский центр матери и ребёнка. Сейчас девочка находится под наблюдением врачей.

Спасатели напоминают: нельзя ни на секунду оставлять детей без присмотра у воды!