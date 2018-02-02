В Приднестровье внук до смерти забил собаку на глазах у пенсионеров

Дворняжку по кличке Теса, долгое время верой и правдой служившую хозяевам, убил 25-летний тираспольчанин.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, молодой человек поссорился со своим дедом – пенсионер отказался выдать нигде не работающему внуку 5 рублей. Парень пришёл в ярость. Выскочив в коридор, он вытащил пса из будки, которую во время холодов занесли в дом, и забил его ногами до смерти.

Дать отпор разгневанному молодому человеку 79-летний мужчина и его супруга не смогли. Из дома истязатель сбежал. Пенсионеры вызвали милицию.

По факту жестокого обращения с животными рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Агрессивный внук даёт показания.