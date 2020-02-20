В Приднестровье весной запустят проект по диспансеризации населения

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В марте в Приднестровье начнётся реализация пилотного проекта по диспансеризации трудящихся. Мобильные медицинские бригады проверят состояние здоровья сотрудников 40 государственных учреждений.

Как сообщает novostipmr.com, главная задача проекта – повысить уровень выявляемости заболеваний на ранних стадиях и определить факторы, влияющие на здоровье населения.

В первый день профилактического осмотра граждан будет проводиться анализ на уровень холестерина и глюкозы в крови, антропометрия, проверка артериального давления. Также рассматривается возможность скрининга колоректального рака, пишет источник.

Диспансеризация предполагает и анкетирование на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения специалиста. Врачи проанализируют ответы и составят список рекомендаций для каждого гражданина, а по необходимости представят перечень обследований, которые нужно пройти.

В завершающий день диспансеризации в каждом госучреждении врачи презентуют результаты обследований, а также расскажут о принципах здорового образа жизни.