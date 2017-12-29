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В Приднестровье в результате ДТП пострадали двое сотрудников милиции

В Приднестровье в результате ДТП пострадали двое сотрудников милиции

Инцидент произошел ночью в городе Слободзея. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, сотрудник территориального аварийно-спасательного подразделения, управляя автомобилем марки Lexus, не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с движущимся впереди большегрузом «DAF». За рулём данного транспортного средства находился 52-летний житель Украины.

В результате аварии водитель легковушки, а также следовавший с ним сотрудник Слободзейского РОВД получили травмы. Оба госпитализированы в больницу. Находились ли пострадавшие 26 и 23 лет в состоянии алкогольного опьянения, будет установлено в ходе специальных экспертных исследований. Lexus помещён на штрафплощадку, где будет находиться до окончания разбирательства. Все обстоятельства аварии, степень вины каждого из участников ДТП, в том числе в каком состоянии находились водители за рулём, – ещё предстоит установить, – отмечает источник. 

По факту случившегося проводится проверка.

 

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