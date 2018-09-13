В Приднестровье в купальный сезон утонули 13 человек

В Приднестровье в купальный сезон утонули 13 человек

Главное управление по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР информирует о закрытии купального сезона на территории Приднестровья. 

Как отмечает источник, в период с 15 мая по 11 сентября было открыто 9 пляжей. На установленных спасательных станциях круглосуточно несли службу 59 инспекторов.

Во время летнего отдыха на водоёмах республики погибли 13 человек. Большинство трагических случаев произошло из-за чрезмерного употребления алкоголя. В число утонувших вошли четверо детей, за которыми был ослаблен контроль взрослых. В то же время с начала года спасатели уберегли жизни четырём взрослым и пяти подросткам.

После закрытия пляжного сезона специалисты не рекомендуют окунаться в водоёмы. Температура воды постепенно понижается, поэтому даже в жаркую погоду купание в реке может вызвать переохлаждение организма. Это может повлечь за собой судороги, потерю сознания или сердечный приступ.

 

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