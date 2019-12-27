В Приднестровье в холода откроют пункты обогрева

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Для исключения несчастных случаев и во избежание обморожения граждан при понижении температуры воздуха в городах и районах Приднестровья будут открыты специальные пункты обогрева граждан. Тем, кто оказался в сложной ситуации, предложат тёплый чай, место для ночлега и, при необходимости, медицинскую помощь.

Подобные пункты будут находиться в Тирасполе, Днестровске, Бендерах, Дубоссарах, Рыбнице, Григориополе, Слободзее, Каменке. Как сообщает пресс-служба МВД, также подготовлено 7 передвижных пунктов временного размещения граждан. Речь идёт о специальных автомобилях, укомплектованных оборудованием для обогрева людей и всеми необходимыми средствами для оказания медицинской помощи и технической поддержки.

Граждан также призывают не оставаться равнодушными. При встрече людей без определённого места жительства или не способных передвигаться самостоятельно нетрезвых граждан необходимо сообщать об этом в службу спасения или в милицию.