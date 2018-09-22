В Приднестровье в 11 авариях пострадали маршрутки, Lexus и несколько других машин (ФОТО)

В Приднестровье в 11 авариях пострадали маршрутки, Lexus и несколько других машин (ФОТО)

Все ДТП связаны только с механическими повреждениями транспортных средств. Семь из них произошли в Тирасполе, 2 – в Бендерах, еще по одной – в Дубоссарах и Рыбницком районе.

Не выдержали безопасную дистанцию до следовавших впереди транспортных средств 3 водителя; ещё трое – не уступили дорогу, 2 автомобилиста были невнимательны при движении задним ходом, ещё 3 ДТП произошли по иным причинам.

– Две из 11 аварий произошли с участием транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Два маршрутных такси Mercedes столкнулись в Тирасполе в утренний час пик. Не выдержал безопасную дистанцию водитель, следовавший по маршруту № 15. Он совершил столкновение с микроавтобусом, следовавшим по маршруту № 20. Пассажиры не пострадали, – сообщили в МВД Приднестровья.

Также утром был неосторожен водитель такси Dacia. Поворачивая налево, он не занял соответствующее положение и не пропустил движущийся попутно без изменения направления Lexus. Произошло столкновение. Сила удара была такова, что Lexus отбросило на опору линии электропередач.

По всем случаям ДТП проводятся разбирательства.

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