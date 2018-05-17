В Приднестровье ужесточили наказание за вождение в нетрезвом виде

Соответствующий закон, предусматривающий ужесточение административного и уголовного наказания за грубое нарушение ПДД и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, подписал ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

Как отмечает пресс-служба МВД ПМР, новшеством данного закона является наступление уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения лицом, которое ранее уже подвергалось административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем Уголовный кодекс ПМР дополняется новым уголовным составом. Законом внесены изменения, ужесточающие санкции в части увеличения сроков лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью. Также изменения коснулись и ужесточения ответственности за грубые нарушения Правил дорожного движения.

Таким образом, если водитель ранее был подвергнут административному наказанию за вождение в пьяном виде, а затем его повторно задержали за аналогичное нарушение, водителю теперь будет грозить не административная, а уголовная ответственность.