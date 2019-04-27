В Приднестровье усилят наряды для охраны общественного порядка в пасхальную ночь

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В ночь с 27 на 28 апреля сотрудники милиции будут обеспечивать порядок и безопасность граждан в местах проведения торжественных литургий и на прилегающих к ним территориях. Богослужения пройдут во всех храмах, церквях и монастырях Приднестровья.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, правоохранителями приняты меры по усилению охраны общественного порядка в праздничные дни. Сформированы усиленные следственно-оперативные группы.

Граждан призывают быть бдительными. Покидая жильё на длительный промежуток времени, следует убедиться, что окна и двери надёжно заперты. По возможности, нужно договориться с соседями или родственниками о присмотре.