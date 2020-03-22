В Приднестровье усилили режим ЧП

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С 22 марта режим ЧП в Приднестровье усилен. Ввиду обнаружения на территории Приднестровья подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией меры безопасности на продуктовых рынках будут ужесточены.

– Особое внимание необходимо обратить на недопущение скопления людей, соблюдение дистанции! Торговые павильоны сокращают количество людей, одномоментно находящихся в помещении. Санитарная обработка должна проводиться в несколько раз чаще. Продавцы обязаны быть в масках, – отмечают в Оперативном штабе.

В случае несоблюдения предписанных мер, правоохранительными органами нарушители будут привлечены к административной и уголовной ответственности. Количество общественного транспорта будет сокращено. Руководителям предприятий необходимо самостоятельно организовать доставку сотрудников к месту работы и обратно, с целью наименьшего контактирования с населением.

– Без острой надобности не выходите из дома! Минимизируйте нахождение в общественных местах! Помните: от вас и ваших действий может зависеть здоровье и жизнь окружающих! – призвали граждан в Оперштабе, пишут “Новости Приднестровья”.

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