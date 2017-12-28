В Приднестровье ушлый покупатель унес портмоне продавца

Правоохранительные органы подозревают двух мужчин в совершении хищений личного имущества граждан.

В первом случае в полицию обратился продавец, заявив о том, что у него пропал кошелек с большой суммой денег. Как выяснилось, 45-летний житель Тирасполя, зайдя в магазин и воспользовавшись невнимательностью работника, прихватил портмоне и скрылся. В результате, злоумышленник все же был задержан. Ему грозит уголовное наказание.

Второй случай произошел в Рыбнице. 37-летний горожанин пришел в полицию с повинной, Мужчина признался, что проник в квартиру 62-летней знакомой и похитил принтер стоимостью 1600 рублей ПМР. На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее новый «приятель» оставил жителя Кишинева без ноутбука и мобильного телефона.