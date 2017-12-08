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В Приднестровье угнали два трактора: полиция просит помощи в поиске техники и преступников

В Приднестровье угнали два трактора: полиция просит помощи в поиске техники и преступников

Два трактора были похищены с территории молочно-товарной фермы, расположенной недалеко от села Незавертайловка Слободзейского района, в ночь на 27 ноября. 

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в складское помещение МТФ злоумышленники проникли, взломав замок. Из ангара также были похищены несколько наборов инструментов, провода и удлинители. Топливо, которое хранилось здесь же, воров не заинтересовало. Пропажа специализированной техники ставит под угрозу деятельность сельхозпредприятия.

— По факту кражи проводится проверка. Назначен ряд специальных экспертиз. По решению руководства Слободзейского РОВД создана следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники, имеющие навыки в раскрытии преступлений против собственности, — пишет источник.

Отмечает, что молочно-товарная ферма находится в трёх километрах от Днестровска. Оба угнанных трактора марки «МТЗ-82» синего цвета. На одном отсутствуют два передних крыла. Всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения пропавшей сельскохозяйственной техники, просят позвонить по телефону доверия Слободзейского РОВД: (557) 2-41-38 или отправить сведения на Viber по номеру +37355724138.

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