В Приднестровье трое приятелей совершили сразу две кражи за одни сутки

Преступления раскрыли по горячим следам.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в милицию позвонил 43-летний житель города. Мужчина сообщил, что трое неизвестных, выбив входную дверь, ворвались в его частный дом в Каменке в три часа ночи. Угрожая физической расправой, они забрали 500 рублей ПМР.

А в восемь утра о краже заявила продавец продуктового магазина торгового комплекса. По ее словам, злоумышленники пробрались в павильон ночью, повредили замок на входной двери, вынесли продукты и деньги.

– Сотрудники уголовного розыска районного отдела внутренних дел установили причастность к совершению данных преступлений трёх ранее судимых приятелей. Ими оказались 14-летний горожанин и два жителя района 16 лет и 21 года, – пишет источник.

По обоим заявлениям возбуждены уголовные дела. Подозреваемые задержаны.