В Приднестровье трое доверчивых граждан стали жертвами аферистов

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В первом случае 45-летняя жительница Тирасполя передала полтора года назад малознакомому человеку 400 долларов за изготовление видеозаписи свадебного торжества. Деньги мужчина взял, а вот обязательства свои так до сих пор и не выполнил.

Другой случай мошенничества произошел в селе Хаджимус. Мужчина заплатил 6000 долларов 32-летнему бендерчанину, обязавшемуся отремонтировать его дом. Спустя некоторое время, однако строитель исчез вместе с деньгами.

В третьем случае жертвой мошенничества стал 85-летний житель Слободзеи. 48-летняя женщина приобрела теленка, однако деньги пообещала выплатить до середины декабря. Поняв, что покупательница не собирается выполнять обязательства, пенсионер обратился в январе в правоохранительные органы.

На данный момент по всем трем случаем ведутся разбирательства. Злоумышленникам грозит уголовное наказание.

Ранее стало известно, что шестеро молдаван и сириец «рисовали» деньги у себя дома.