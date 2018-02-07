В Приднестровье трех школьников поймали на краже в учебных заведениях

Первый инцидент произошел в одном из сёл Дубоссарского района.

34-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже телефона у ее сына-шестиклассника. Подозреваемый в совершении проступка вскоре был вычислен – им оказался одноклассник мальчика. Как выяснилось, он похитил мобильник из портфеля жертвы на перемене, когда остальные ребята находились в столовой.

Во втором случает кражу обнаружила учительница тираспольской школы. Преподавательница, лишившаяся 300 приднестровских рублей и золотого крестика, позвонила в милицию.

– В результате проведённых мероприятий сотрудники столичного УВД установили двух злоумышленников 11 и 14 лет. Часть похищенных денег и ювелирное изделие были изъяты, – сообщили в МВД Приднестровья.

По обоим заявлениям потерпевших проводятся разбирательства. Ответственность за действия несовершеннолетних предстоит понести их родителям.