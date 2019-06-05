В Приднестровье специалисты проверяют соблюдение техники безопасности в детских лагерях

В Приднестровье специалисты проверяют соблюдение техники безопасности в детских лагерях

С начала июня в Приднестровье стартовала профилактическая операция “Лето”. Её главные цели – предупреждение возгораний сухой травы и защита объектов от распространения огня.

Как сообщает mvdpmr.org, специалисты обследуют детские лагеря и проверят наличие необходимых средств пожаротушения и систем оповещения, а также исправность электропроводки в помещениях, где будут находиться дети. Обязательное условие – свободный доступ к эвакуационному выходу.

Принять отдыхающих лагеря смогут только в том случае, если не будет выявлено ни одного нарушения.

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