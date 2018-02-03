В Приднестровье сожитель внучки похитил у пенсионерки огромную сумму денег

Женщина осталась без 400 долларов и 3000 рублей ПМР.

67-летняя жительница Слободзеи заметила, что у нее в квартире пропала немалая сумма денег. Пенсионерка была вынуждена обратиться в правоохранительные органы.

В результате следственных мероприятий выяснилось, что вором является сожитель ее внучки. 20-летний молодой человек не имеет постоянной работы и перебивается случайными заработками.

Большую часть суммы злоумышленник успел потратить. Женщине удалось вернуть лишь 2000 рублей ПМР.

На данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Приднестровье злоумышленник взломал детсад и украл продукты из столовой.