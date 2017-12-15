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В Приднестровье сбили троих пешеходов: двое скончались

В Приднестровье сбили троих пешеходов: двое скончались

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел. 

В первом случае ДТП произошло в Бендерах. 26-летний житель села Ближний Хутор, управляя автомобилем Scodа, сбил 84-летнего горожанина. Пожилого мужчину госпитализировали с многочисленными травмами.

Второй инцидент произошел в селе Кицканы Слободзейского района. 48-летний водитель автомобиля марки Volkswagen Т4 совершил наезд на 85-летнего сельчанина. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

В третьем случае 56-летний водитель автомобиля Volkswagen, не выбрав безопасную скорость движения в городе Бендеры, совершил наезд на 50-летнего мужчину. Пешеход переходил проезжую часть дороги в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался от полученных травм.

Водителям грозит уголовное наказание.

Ранее BMW X5 сбил пенсионера в центре Кишинева.

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