В Приднестровье сообщили о четвертой смерти от коронавируса

В Приднестровье сообщили о четвертой смерти от коронавируса

В реанимации Слободзейской ЦРБ скончался 65-летний мужчина. У пенсионера из Тирасполя были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Как сообщает пресс-центр МВД, в госпиталь он поступил в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией.

Таким образом, это четвертая смерть от коронавируса на левом берегу Днестра. Еще один человек скончался минувшим вечером в Кишиневе. Количество летальных исходов по всей Молдове составляет на данный момент 24.

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