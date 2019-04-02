В Приднестровье сохраняется предупреждение в связи с сильным ветром

По данным Управления Гражданской защиты ГУпЧС МВД ПМР, днём 2 апреля на территории Приднестровья ожидается усиление северо-восточного ветра до 7-10 м/с, порывами до 13 м/с.

В данной связи гражданам рекомендуется:

– закрыть окна, двери, чердачные помещения;

– людям, находящимся на улице, укрыться в любом здании, не стоять под деревьями, линиями электропередач и около домов;

– парковать автомобили вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций;

– обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, а увидев оборванные провода, сообщать об этом в службы экстренного реагирования о месте обрыва;

– закрепить слабо укреплённые конструкции во дворах, их разрушение может привести к травмам людей.