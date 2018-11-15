В Приднестровье школьница попала под машину на зебре

9-летняя школьница из села Ташлык попала под машину по дороге в учебное заведение. Инцидент произошёл сегодня утром.

Как утверждают очевидцы, ребёнок был сбит на зебре автомобилем «ВАЗ-2109». По словам 30-летнего водителя из Дубоссар, он едва успел затормозить перед внезапно выскочившей на дорогу школьницей.

К счастью, водитель передвигался с небольшой скоростью. В результате столкновения девочка упала на колени и отделалась легкими ушибами и ссадинами.

Школьницу доставили в Центральную районную больницу, где она пробудет некоторое время под наблюдением врачей, пишет mvdpmr.org.

Сотрудники органов правопорядка выясняют обстоятельства инцидента.