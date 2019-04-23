В Приднестровье школьница попала под колеса автомобиля

В Приднестровье школьница попала под колеса автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Первомайске. 21-летний житель посёлка не справился с управлением Volvo и совершил наезд 16-летнюю девушку, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пострадавшая в лечебное учреждение не обращалась и сотрудников Госавтоинспекции не вызывала. Спустя пару часов, почувствовав недомогание, она в сопровождении родственников обратилась в ГУ «РКБ». Медицинские работники диагностировали у школьницы сотрясение головного мозга и сообщили о пациентке в милицию.

Водитель установлен. Обстоятельства выясняются.

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