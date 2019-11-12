В Приднестровье в один день сгорели две бани: причинами пожаров стали нарушение правил безопасности и короткое замыкание (ФОТО)

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В дежурную часть пожарной охраны поступило сообщение о том, что горит баня в селе Советское Рыбницкого района. Звонил 52-летний владелец строения, свидетель чрезвычайного происшествия.

Прибывший расчёт ликвидировал разгорающееся пламя в течение 15 минут. Уничтожено окно, повреждён потолок предбанника и бани, частично потрескался шифер на крыше. Причиной воспламенения послужило короткое замыкание удлинителя, подключённого к розетке. Она была вмонтирована в деревянную обшивку помещения, что позволило огню распространиться, пишет mvdpmr.org.

Похожая ситуация случилась в тот же день в селе Малаешты Григориопольского района. В домовладении на улице Северная принимали гостей, растопили баню. Спустя четыре часа, когда компания разошлась, хозяева услышали треск. Над парилкой виднелось пламя. Около часа ушло у огнеборцев на ликвидацию возгорания. Площадь пожара – 16 кв.м. Дверь и два окна сгорели, обшивка и частично крыша повреждены.

Причиной экстренной ситуации стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твёрдом топливе. Собственники признались, что оставили в парилке веники на горячих камнях.

По обоим фактам проводятся проверки. Материальный ущерб устанавливается.