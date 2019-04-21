В Приднестровье сгорела фура и более 20 тонн груза

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Тревожное сообщение поступило в дежурную часть. На территории одного из предприятий, расположенного на окраине села Ближний Хутор, загорелся грузовой автомобиль.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пламенем была охвачена кабина Renault и часть прицепа, загруженного прессованным картоном. Владелец сообщил, что в автомобиле были полные баки горючего. Огнеборцы сразу приступили к их охлаждению.

Сбить пламя, охватившее машину, удалось через полтора часа. Но более 20-ти тонн макулатуры продолжали тлеть. На помощь пожарным для ликвидации возгорания подоспели сотрудники аварийно-спасательного подразделения, а также спецтехника.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание аккумуляторной батареи.