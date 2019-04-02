В Приднестровье сгорел автомобиль службы такси: огонь под сиденьем обнаружил пассажир (ФОТО)

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Автомобиль марки Audi загорелся поздним вечером около частного дома в Дубоссарах. Пожарным удалось предотвратить взрыва газового баллона.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, таксист привёз трёх парней к месту назначения. Выходя из салона, один из пассажиров заметил под задним сиденьем огонь. Автовладелец не сразу вызвал пожарных. Сначала он попытался снять сиденья, чтобы самостоятельно добраться до очага возгорания. Огнетушителя под руками не оказалось. Как пояснил хозяин, накануне он выложил его, когда мыл транспортное средство. Обратно поставить забыл.

Два дежурных расчёта СВПЧ-7, прибывшие на место происшествия, сбили пламя и путём охлаждения предотвратили взрыв газового оборудования, установленного в багажном отделении.

При осмотре транспортного средства инспекторы пришли к выводу, что вероятной причиной пожара стало короткое замыкание аккумуляторной батареи. Согласно технической характеристике, зарядное устройство к АКБ в этой модели автомобиля расположено в задней части салона под пассажирским местом. Возможно, из-за тяжести произошло соприкосновение металлического корпуса сиденья и клеммы, что привело к воспламенению.

В результате возгорания никто не пострадал. Материальный ущерб, причинённый 27-летнему автовладельцу, устанавливается. Продолжается разбирательство.